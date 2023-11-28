Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Папуа – Новой Гвинеи

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Возле побережья Папуа – Новой Гвинеи было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился в 52 километрах от города Вевак с населением порядка 18,2 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 29 километров.

На момент публикации сообщений о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступали. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в Турции из берегов вышли Эгейское и Средиземное моря, в результате чего затопило Измир и Анталью. В районах Каршияка и Конак Измира затопило береговые линии, сады, дороги, офисы, многоквартирные дома и магазины.

До этого землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано у побережья Тайваня. Очаг подземных толчков залегал на глубине 26,9 километра.