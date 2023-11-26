В Турции море вышло из берегов и затопило Анталью

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В Турции из берегов вышли Эгейское и Средиземное моря, в результате чего затопило Измир и Анталью. Об этом сообщает Anadolu.

По информации газеты Huttiyet, главное управление метеорологии и управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции выпустили предупреждение для 64 провинций. Оранжевый уровень объявили в 44 регионах страны, желтый – в 20.

В районах Каршияка и Конак Измира затопило береговые линии, сады, дороги, офисы, многоквартирные дома и магазины.

Серия сильных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

По информации на 12 марта, количество погибших достигло 48 тысяч человек, а число раненых превысило 115 тысяч.

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