Спрос на путевки в Турцию вернулся к показателям до разрушительного землетрясения

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Спрос на турпутевки в Турцию восстановился после разрушительного землетрясения. Об этом "Интерфаксу" сообщили туристические компании.

"Бронирования туров в Турцию вернулись к прежним среднесуточным показателям", – сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".

До 8 Марта все свободные места в отелях забронированы. Интерес к турам в страну также был зафиксирован на даты весенних школьных каникул и майских праздников.

По данным FUN&SUN, Турция – одно из самых популярных направлений среди российских путешественников. Разрушительное землетрясение, пояснили там, не затронуло востребованные у туристов регионы страны.

Вместе с тем заместитель управляющего директора группы компаний "Слетать.ру" Юлия Руденко не стала отрицать тот факт, что катастрофа привела к снижению бронирований в регионе. Однако продажи путевок восстановились быстро.

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту катастрофу самым сильным стихийным бедствием в государстве с 1939 года.

В результате природной катастрофы последовало еще несколько афтершоков. Последний из них был зафиксирован в стране 28 февраля. Его магнитуда составила 4,4.

Согласно последним данным, жертвами трагедии стали 45 089 человек. Более 1,9 миллиона жителей Турции были эвакуированы.



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