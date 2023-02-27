12:34Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции
Фото: ТАСС/АР/Achmad Ibrahim
В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки зафиксировали в провинции Малатья на востоке республики, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны.
Землетрясение произошло в 12:04 по московскому времени. По данным сейсмологов, его очаг располагался в уезде Ешильюрт. Эпицентр толчков залегал на глубине 6,9 километра.
О пострадавших и разрушениях в результате происшествия не сообщается.
Ранее стало известно, что число погибших в результате серии разрушительных землетрясений в Турции возросло до 44 374 человек.
Несколько мощных землетрясений произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП самым сильным стихийным бедствием с 1939 года.
Число жертв землетрясений в Турции достигло 44 374
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