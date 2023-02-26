На юге Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

Фото: ТАСС/Unal Cam/AP

Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали в южной части Турции на границе с Сирией. Об этом информирует сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков расположился на расстоянии 25 километров к юго-западу от города Антакья. Там проживают порядка 210 тысяч человек. Очаг залегал на глубине двух километров.

Информации о пострадавших и разрушениях пока что нет.

В Турции в начале февраля произошло, по словам президента страны Реджепа Эрдогана, крупнейшее в истории государства стихийное бедствие с 1939 года. Он рассказал, что в поисково-спасательных мероприятиях принимали участие 9 тысяч человек.

По последним данным, количество жертв при землетрясениях в Турции превысило 44 тысячи человек. После первого землетрясения в стране отметили 9 136 афтершоков, заявили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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