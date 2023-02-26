08:48Происшествия
На юге Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
Фото: ТАСС/Unal Cam/AP
Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали в южной части Турции на границе с Сирией. Об этом информирует сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр подземных толчков расположился на расстоянии 25 километров к юго-западу от города Антакья. Там проживают порядка 210 тысяч человек. Очаг залегал на глубине двух километров.
Информации о пострадавших и разрушениях пока что нет.
В Турции в начале февраля произошло, по словам президента страны Реджепа Эрдогана, крупнейшее в истории государства стихийное бедствие с 1939 года. Он рассказал, что в поисково-спасательных мероприятиях принимали участие 9 тысяч человек.
По последним данным, количество жертв при землетрясениях в Турции превысило 44 тысячи человек. После первого землетрясения в стране отметили 9 136 афтершоков, заявили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.
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