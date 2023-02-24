Фото: ТАСС/Денис Соловых

Новое землетрясение зафиксировали на востоке Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Гюрюн города Сивас", – отмечается в сообщении управления.

Землетрясение произошло в 20:19 (совпадает с московским временем). Подземные толчки были зафиксированы на глубине 5,3 километра. Информации о пострадавших и новых разрушениях не было.

Первые мощные землетрясения на юго-востоке Турции произошли 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года. Он отмечал, что в поисково-спасательных работах принимали участие 9 тысяч человек.

По последним данным главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, число жертв в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек.

Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум заявил о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях, которые произошли на юго-востоке страны.

По словам Курумы, в Турции началось возведение 855 жилых помещений. Они будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".



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