Более 340 человек арестовали в Турции после землетрясений

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В Турции по обвинению в мародерстве и нарушении правил строительства после землетрясений арестовали более 340 человек. Об этом заявил телеканал ТРТ.

По его информации, расследование выявило 564 подозреваемых в нарушении правил строительства зданий, которые обрушились в результате землетрясений. Около 160 из них арестовали, остальных объявили в розыск.

По данным телеканала, в ходе расследования дел о мародерстве было установлено 282 подозреваемых, 181 из них арестовали.

Землетрясение случилось на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Кроме того, в тот же день произошло второе землетрясение магнитудой 7,6.

Россиянка, проживающая в турецкой провинции Аяш, рассказала о землетрясениях, произошедших на границе Турции и Сирии. Евгения призналась, что сильно испугалась, поскольку это уже не первый случай. Толчки она почувствовала продолжительно и ощутимо.

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