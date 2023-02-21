Турецкий профессор заявил, что после землетрясения в Хатае стоит ожидать новых

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Землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее 20 февраля в турецкой провинции Хатай не является афтершоком после землетрясения 6 февраля. Об этом заявил профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз.

"Это не повторное землетрясение после первого в Кахраманмараше, а самостоятельное, которое спровоцировано произошедшим ранее раскрытием разлома в этом регионе. Вероятно, в дальнейшем стоит ожидать подобных толчков на линии разлома, который пролегает дальше в Средиземное море", – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что существует вероятность и повторения крупных толчков. Профессор отметил, что первое землетрясение обнажило разлом, который видно на поверхности. По его словам, если сейчас на линии этого разлома происходит активность такой силы, то стоит ожидать ее продолжения.

Туйсуз считает, что в зоне риска находятся провинции с обеих сторон от разлома, в том числе Бингель, Адана, а также регионы в Восточном Средиземноморье.

Новое землетрясение произошло в районе сирийско-турецкой границы. Эпицентр толчков пришелся на область, расположенную в 9 километрах от турецкого города Антакья и в 75 километрах – от города Латакия в Сирии.

Землетрясение ощущалось и в провинции Хатай в Турции, оно привело к разрушениям в регионе. Согласно последним данным, погибли трое человек.

До этого несколько мощных землетрясений произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП сильнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

Трасса между турецкими городами Антакья и Искендерун обрушилась после новых землетрясений

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