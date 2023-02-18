Футболист сборной Ганы Атсу погиб после землетрясения в Турции

Фото: ТАСС/AP Photo/Adam Davy

Агент футболиста сборной Ганы Кристиана Атсу сообщил, что игрок погиб после землетрясения в Турции. Об этом Мурат Узунмехмет написал в личном твиттер-аккаунте.

"Кристиан Атсу найден, к сожалению, он мертв", – написал агент.

Ранее в СМИ сообщали, что Атсу нашли живым в Хатае. Впоследствии эта информация была опровергнута.

Кристиану Атсу был 31 год. В период профессиональной карьеры он выступал за клубы "Порту" и "Риу Аве" в Португалии, "Эвертон", "Борнмут" и "Ньюкасл" в Англии, "Витесс" в Нидерландах", испанскую "Малагу" и саудовский "Аль-Раед".

В Турции Атсу выступал за "Хатайспор". После землетрясения команда отказалась от дальнейшего участия в розыгрыше турецкого чемпионата.

Ряд мощных землетрясений произошел 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП самым сильным стихийным бедствием с 1939 года. По данным на вечер 17 февраля, число погибших превысило 39 тысяч человек.

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