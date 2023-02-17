17 февраля, 21:42Происшествия
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 39 672
Фото: EPA/ТАСС/MARTIN DIVISEK
Количество погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 39 672 человек. Об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу в эфире телеканала TRT.
Он уточнил, что пострадали 105 505 граждан.
Ряд мощных землетрясений произошел 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП самым сильным стихийным бедствием с 1939 года.
Турецкий лидер заявил, что разрушенные здания восстановят за год.
Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал, что спасательные работы продолжаются на месте менее 200 разрушенных зданий. Он уточнил, что речь идет о всех 10 провинциях, которые пострадали при землетрясениях.
Опубликованы кадры второго землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля
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