Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 39 672

Фото: EPA/ТАСС/MARTIN DIVISEK

Количество погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 39 672 человек. Об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу в эфире телеканала TRT.

Он уточнил, что пострадали 105 505 граждан.

Ряд мощных землетрясений произошел 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП самым сильным стихийным бедствием с 1939 года.

Турецкий лидер заявил, что разрушенные здания восстановят за год.

Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал, что спасательные работы продолжаются на месте менее 200 разрушенных зданий. Он уточнил, что речь идет о всех 10 провинциях, которые пострадали при землетрясениях.



Опубликованы кадры второго землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля

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