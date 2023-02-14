Эрдоган назвал сроки восстановления разрушенных землетрясениями домов

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Разрушенные в результате землетрясений здания на юго-востоке Турции восстановят за год. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Это большая катастрофа, мы следим за развитием событий. Нашей целью является реконструкция и восстановление этих домов в течение 1 года", – цитирует главу Турции ТАСС.

Отмечается, что в результате природных катаклизмов на юге-востоке страны жертвами стали почти 32 тысячи человек, пострадали около 80 тысяч. Также уточняется, что более 6,4 тысячи зданий оказались разрушены.

Землетрясение случилось на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым сильным с 1939 года. Кроме того, в тот же день произошло второе землетрясение магнитудой 7,6.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спасатели в Турции и Сирии действовали героически. Он отметил, что МЧС на протяжении многих лет показывает филигранную работу. Специалистами МЧС все гордятся, добавил пресс-секретарь российского президента.

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