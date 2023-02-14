МЧС РФ героически и результативно помогало в Турции и Сирии после землетрясений – Песков

Фото: МЧС России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спасатели в Турции и Сирии действовали героически. Об этом сообщает RT.

"Наши спасатели, как всегда, работали профессионально, героически и результативно. Они высоко держат флаг нашего МЧС", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что МЧС на протяжении многих лет показывает филигранную работу. Специалистами МЧС все гордятся, добавил представитель Кремля.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил о завершении поисково-спасательных операций в пострадавших от землетрясений Турции и Сирии.

Землетрясение произошло на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Жители государств ощутили подземные толчки магнитудой 7,8 около 04:20 по московскому времени.

Это происшествие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. В стране был объявлен общенациональный траур.

14 февраля Эрдоган заявил, что в государстве удалось спасти после землетрясений 8 тысяч человек, которые находились под завалами. Он также отметил, что пострадали более 81 тысячи человек, значительная часть из которых уже выписана из больниц.



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