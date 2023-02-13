Пострадавший от землетрясений турецкий город Нурдагы полностью снесут

Фото: МЧС России

Турецкие власти решили полностью снести сильно пострадавший от землетрясений город Нурдагы в провинции Газиантеп. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Осман Бильгин.

Он рассказал, что в городе организовали поисково-спасательные мероприятия в последних восьми домах.

"Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново", – цитирует Бильгина телеканал NTV.

Согласно информации турецких СМИ, в городе проживали не менее 40 тысяч человек.

В Турции 6 февраля случились мощные землетрясения. По информации управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), в результате катаклизма скончались свыше 31,5 тысячи человек, среди жертв есть и граждане РФ.

Согласно данным аналитиков, ущерб турецкой экономике из-за подземных толчков может достичь 84 миллиардов долларов. Например, 70,8 миллиарда долларов составит ущерб жилым зданиям, а 10,4 миллиарда долларов – потери национального дохода.

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