МЧС РФ завершило спасательную операцию в Сирии

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС России завершили спасательную операцию в Сирии, пострадавшей от мощного землетрясения. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Серго.

"Спасательная операция именно по спасению выживших закончена. Мы подводим итоги и завтра будем докладывать министру с последующим докладом президенту России", – цитирует его ТАСС.

При этом Серго подчеркнул, что российские спасатели продолжат оказывать стране гуманитарную помощь. В частности, в ближайшее время в пострадавший регион направят еще несколько самолетов с предметами первой необходимости. Один из них вылетит уже в ночь на 13 февраля.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

За ним последовали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше, в том числе и на территории Сирии. Для помощи в ликвидации последствий разгула стихии в обе страны были направлены российские спасатели.



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