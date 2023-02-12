39 россиян эвакуировали из зоны землетрясения в Турции

Фото: ТАСС/Денис Соловых

Группу граждан России из 39 человек эвакуировали из зоны подземных толчков на юго-востоке Турции. Об этом информирует российское диппредставительство РФ в Анкаре в своем телеграм-канале.

"Сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства. Борт предоставила компания "Росатом", возводящая первую в Турции АЭС "Аккую", – говорится в сообщении.

Сильное землетрясение случилось в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

По последним данным, жертвами землетрясений стали 24 617 человек, пострадали свыше 80 тысяч человек.

В стране был объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Помимо этого, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал территорию землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.

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