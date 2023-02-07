Фото: AP Photo/Omar Sanadiki

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение. Об этом сообщает РИА Новости.

Чрезвычайное положение введено сроком на три месяца. Режим ЧС будет действовать в 10 провинциях Турции. Эрдоган добавил, что на данных территориях проживает порядка 13 миллионов человек, которые понесли сильные потери.

Кроме того, турецкий лидер заявил, что количество жертв после мощных подземных толчков достигло 3 549, пострадавших – 22 168. Из-под завалов смогли достать свыше 8 тысяч жителей.

Власти страны выделили свыше 5,3 миллиарда долларов на ликвидацию последствий землетрясения, подчеркнул Эрдоган. Глава государства отметил, что произошедшее стало одним из самых крупных мировых бедствий.

"Эти землетрясения вызвали большие разрушения на очень большой территории по сравнению с аналогичными землетрясениями. Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф не только в истории республики, в нашей географии, но и в мире", – подчеркнул президент.

Он также заявил, что поисково-спасательные мероприятия после ЧП проходят в ускоренных темпах. К работам привлекли свыше 53 тысяч человек. По его словам, с каждым часом это число увеличивается. В регион отправили 54 тысячи палаток, 102 тысячи кроватей и иные предметы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением свыше 1 миллиона человек.

В связи с ЧП Эрдоган объявил в государстве общенациональный траур. Он продлится до 12 февраля. В память о жертвах в Москве организовали стихийный мемориал. Жители и гости столицы несут цветы к посольству Турции в знак скорби по погибшим.

Для российских организованных туристов создали горячую линию "Турпомощи". С вопросами можно обратиться по номеру телефона +7 (499) 678-12-03.





Большинство разрушенных землетрясением зданий в Турции были построены до 2000 года

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