Эксперты оценят ущерб пострадавших объектов ЮНЕСКО в Сирии и Турции

Фото: AP/Ghaith Alsayed

Для оценки повреждений, нанесенных исторической крепости Газиантепа в Турции и цитадели Алеппо в Сирии в результате землетрясения, ЮНЕСКО привлечет своих экспертов. Сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе организации Тома Маллара.

В результате ЧП стены исторической крепости Газиантепа в Турции обрушились в некоторых местах. Цитадель Алеппо в Сирии получила повреждение в виде трещины.

"ЮНЕСКО привлечет своих экспертов совместно со своими партнерами, такими как ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. – Прим. ред.), для составления точной оценки повреждений с целью быстрой защиты и стабилизации этих объектов", – сказал Маллар.

По словам пресс-атташе организации, ЮНЕСКО обеспокоена состоянием сирийского города Алеппо. Маллар также отметил, что, по первоначальной оценке, цитадель имеет значительные повреждения.

Он уточнил, что в Алеппо разрушилась западная башня в старой части города. Также есть еще несколько зданий с поврежденной и ослабленной конструкцией.

Маллар выразил сожаление, что в Турции обрушились здания объекта "Культурный ландшафт крепости Диярбакыр и садов Хевсель". Он также обеспокоен тем, что могут быть затронуты и другие важные объекты – археологический музей Гебекли-Тепе, гора Немрут-Даг (археологические находки на вершине горы признаны частью всемирного наследия. – Прим. ред.) и древний город Арслантепе.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник, 6 февраля, в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентром подземных толчков стало место около южного города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.

На данный момент количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 3 419 человек. Также пострадали 20 534 гражданина, спасти удалось 8 тысяч человек. Из-за ЧП обрушились 5 775 зданий.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. Позже глава государства объявил общенациональный траур в связи с большим количеством погибших и пострадавших.

Траур в Турции продлится до 12 февраля включительно. Все это время на территории страны и в ее зарубежных представительствах будут опущены государственные флаги.



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