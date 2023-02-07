Новорожденного мальчика спасли в Сирии из-под завалов после землетрясения

Фото: ASSOCIATED PRESS/Ghaith Alsayed

Новорожденного мальчика в Сирии вытащили из-под завалов к северо-западу от Алеппо после землетрясения, его мать погибла. Об этом сообщает сирийский информационный портал El Balad.

Согласно информации портала, женщина, проживавшая в населенном пункте Джендерес, родила ребенка под обломками здания. Саму женщину не удалось спасти, но младенца извлекли из-под завалов и отвезли в больницу.

По последним данным, число жертв землетрясения в Сирии на данный момент составляет более 700 человек. Кроме того, пострадали более 1430 человек.

Землетрясение с магнитудой 7,7 баллов произошло на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. На данный момент сообщается, что жертвами землетрясения в Турции стали 2379 человек.

Россия в помощь Турции и Сирии отправила спасателей для ликвидации последствий землетрясения. В число спасателей вошли семь расчетов со специалистами-кинологами и более сотни специалистов по проведению спасательных работ в зонах катастрофических разрушений.

Около 3 тысяч человек погибли при землетрясениях в Турции и Сирии

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