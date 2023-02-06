Пожар охватил порт Искендерун в Турции после землетрясения

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Пожар начался в порту Искендерун на юго-востоке Турции после землетрясения. Об этом сообщает газета Sabah.

"В 17:00 один из контейнеров в порту Искендерун перевернулся и загорелся по неизвестной причине. К тушению пожара подключились портовые и муниципальные службы", – говорится в сообщении.

В настоящее время над портом взымаются клубы дыма. Пожарные пытаются потушить огонь.

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Его магнитуда составила 7,8 балла. Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.

По последним данным, жертвами ЧП стали больше 1 500 человек. Число пострадавших превышает 8,5 тысячи человек.



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