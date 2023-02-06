Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции превысило 1,5 тыс человек

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Число погибших в результате произошедшего на юго-востоке Турции землетрясения достигло 1 541 человека. Об этом сообщил вице-президент республики Фуат Октай.

"Всего на данный момент у нас 1 541 потеря", – приводит его слова РИА Новости.

Октай добавил, что увечья в результате происшествия получили 9 733 человека. Число обрушившихся зданий из-за подземных толчков достигло 3 471.

Ранее глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер сообщил о 1 498 погибших в результате сейсмической катастрофы в стране. Число раненых на тот момент составляло 8 533. Все пострадавшие, по данным местных властей, являются гражданами Турции.

Пострадавшие в результате ЧП российские туристы могут получить медицинскую страховку, сообщил в РСТ. В перечень услуг россиянам со страховкой доступны экстренная медицинская помощь, расходы, а также транспортировка при наличии травм.

Помимо этого, находящиеся в Турции российские граждане могут обратиться за помощью на горячую линию. С вопросами можно обратиться по номеру телефона +7 (499) 678-12-03.

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1 498 человек

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