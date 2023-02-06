Пострадавшие от землетрясения в Турции туристы РФ могут получить медстраховку – РСТ

Фото: АР/Mahmut Bozarslan

Российские туристы в Турции, получившие вред жизни и здоровью в результате произошедшего на юго-востоке страны землетрясения, могут получить медицинскую страховку. Об этом Москве 24 сообщил председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Специалист пояснил, что страховка, приобретаемая туристами организованных групп, включает медицинские расходы, возможность транспортировки при травмах, а также оказание экстренной помощи. Получившие вред здоровью в результате сейсмических событий 6 февраля могут воспользоваться страхованием.

Мохов пояснил, что в случае одиночной поездки за рубеж россияне могут приобрести страховку самостоятельно. В таком случае страхование может оказаться немного дороже.

"Как правило, туристы довольствуются стандартными страховыми пакетами, потому что выезжают на привычные курорты и примерно представляют, какого рода риски могут возникнуть", – сообщил он.

Расширенную страховку чаще всего приобретают граждане РФ, занимающиеся экстремальным туризмом, пояснил Мохов. В нее в том числе входят все стандартные услуги.

По последним данным, в результате сейсмической активности на границе двух государств погибли 1 014 находящихся в Турции и 326 – в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность уточнения числа жертв катастрофы после землетрясения. При этом турецкий лидер заявил, что власти надеются преодолеть катастрофу с наименьшими человеческими потерями.



Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1 014 человек

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