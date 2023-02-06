Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1 014 человек

Фото: ТАСС/Zuma

Число погибших при землетрясении на юге-востоке Турции увеличилось до 1 014 человек, сообщает глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

"Мы получили данные о разрушении 2 824 зданий. Погибшими числятся 1 014 наших граждан", – передает ТАСС слова Сезера.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции 6 февраля в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.

Глава МВД страны Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений в нескольких регионах. По его словам, в стране было зарегистрировано шесть афтершоков магнитудой более 6.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это землетрясение стало самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

Эрдоган отметил, что в настоящее время невозможно спрогнозировать точное число погибших в результате удара стихии. В то же время президент подчеркнул, что турецкие власти надеются преодолеть катастрофу с наименьшими человеческими потерями.



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