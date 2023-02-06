Последствия землетрясения в Турции попали на видео

Видео: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

В результате землетрясений в Турции оказались разрушены дороги. В образовавшихся трещинах в некоторых местах застревали автомобили.

Первое землетрясение произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) 6 февраля. Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

В результате погибли 912 человек, а пострадали 5 385 граждан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это происшествие самым разрушительным стихийным бедствием со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

Толчки произошли и в Сирии, где погибли 326 человек. Еще 1 042 жителя пострадали.

Новое землетрясение произошло в Турции около 10:36 по UTC (13:36 по московскому времени). Толчки магнитудой 7,7 зафиксировали в 67 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. При этом в центральном регионе республики было землетрясение магнитудой 6,0. Новые толчки ощущались и в Сирии.

В Российском союзе туриндустрии уточнили, что землетрясение в Турции не затронуло туристические направления. По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, от туристов из Стамбула и Антальи не было никаких вопросов.

Подземные толчки ощущали и жители Абхазии. Около 13:30 в многоэтажках начали шататься люстры. Некоторые жители Сухума решили выйти на улицу в целях безопасности.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!