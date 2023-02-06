В РСТ заявили, что землетрясение в Турции не затронуло туристические направления

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Произошедшее в Турции землетрясение не затронуло туристические направления. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, в большей степени речь идет о Стамбуле и Анталье. Горин уточнил, что оттуда нет никаких вопросов от туристов.

"Все рейсы российских и турецких авиакомпаний выполняются в соответствии с расписанием. Основные аэропорты, которые сейчас используются – Стамбул, Анталья, Измир и Анкара", – уточнил вице-президент РСТ.

При этом Горин добавил, что наиболее популярной у туристов воздушной гаванью остается аэропорт Стамбула. Он же является и самым крупным транзитным хабом и экскурсионным городом для путешествий.

Первое землетрясение произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) 6 февраля. Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

В результате погибли 912 человек, а пострадали 5 385 граждан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это происшествие самым разрушительным стихийным бедствием со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. Толчки произошли и в Сирии, где погибли 326 человек. Еще 1 042 жителя пострадали.

Новое землетрясение произошло в Турции около 10:36 по UTC (13:36 по московскому времени). Толчки магнитудой 7,7 зафиксировали в 67 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. При этом в центральном регионе республики было землетрясение магнитудой 6,0. Новые толчки ощущались и в Сирии.



Горячая линия по ситуации с землетрясением открыта для российских туристов в Турции

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