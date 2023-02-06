Новое землетрясение магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции

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Новые подземные толчки с магнитудой 7,7 зафиксировали в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр располагался в 67 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш с населением в около 376 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 2 километра.

Подземные толчки ощущались также в Дамаске, Латакии и других сирийских провинциях. Об этом информирует арабское информационное агентство САНА.

Землетрясение магнитудой 7,4 случилось на юго-востоке Турции в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) 6 февраля. Эпицентр отметили около южного города Газиантеп.

В Турции объявили самый высокий уровень тревоги. Толчки разрушили взлетно-посадочную полосу аэропорта провинции Хатай. Сейчас воздушная гавань не может принимать самолеты.

Из-за ЧП в Турции пострадали и жители Сирии. В местном Минздраве рассказали, что в результате подземных толчков в Сирии скончались 326 человек, пострадали 1 042 гражданина.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЧП стало самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. По словам президента, подземные толчки унесли 912 жизней.

В свою очередь, Владимир Путин выразил соболезнования из-за многочисленных жертв землетрясения. Российский лидер направил Эрдогану соответствующую телеграмму.

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