Путин направил Эрдогану соболезнования из-за множества жертв землетрясения в Турции

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Владимир Путин выразил соболезнования из-за многочисленных жертв землетрясения и множества разрушений на юго-востоке Турции. Соответствующую телеграмму он направил президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Российский лидер выразил готовность оказать необходимую помощь Турции.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии", – отметил Путин.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) 6 февраля. Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

Из-за этого в стране объявили самый высокий уровень тревоги. В результате происшествия в Турции погибли 284 человека, а пострадали 2 323 гражданина. Обрушились свыше 1 700 домов. По данным АТОР, в районе землетрясения не было российских организованных туристов.

Из-за произошедшего в Турции землетрясения пострадали и жители Сирии. В местном Минздраве рассказали, что в результате землетрясения в Сирии погибли 237 человек, пострадали свыше 600 граждан.



Число жертв землетрясения в Сирии достигло 111

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