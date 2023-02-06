Число погибших при землетрясении в Турции достигло 284 человек

Фото: TACC/Zuma

Количество погибших при землетрясении на юго-востоке Турции выросло до 284 человек. Об этом заявил вице-президент республики Фуат Октай в обращении по местному телевидению.

По его словам, в результате происшествия, эпицентром которого стала провинция Кахраманмараш, пострадали 2 323 человека. Кроме того, более 1 700 домов обрушились.

Октай уточнил, что наиболее серьезные повреждения получил район Кахраманмараш, где погибли не менее 70 человек.

Первые земные толчки произошли в Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

Из-за мощных толчков в стране объявили самый высокий уровень тревоги. По данным АТОР, землетрясение магнитудой 7,4 произошло не в туристической зоне. Там не было российских организованных туристов.

Из-за произошедшего в Турции землетрясения пострадали и жители Сирии. По данным СМИ, десятки граждан оказались под завалами разрушенных домов на территории провинций Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

В местном Минздраве рассказали, что в результате землетрясения в Сирии погибли 237 человек, пострадали свыше 600 граждан.



Люди оказались под завалами после землетрясения на юго-востоке Турции

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