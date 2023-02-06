Число жертв землетрясения в Сирии достигло 237

Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed

237 человек скончались в Сирии после землетрясения. Об этом информирует канал "Аль-Ихбария" со ссылкой на Минздрав государства.

Травмы в результате подземных толчков получили свыше 600 человек.

Информация о происшествии поступила в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился около южного турецкого города Газиантеп с населением свыше 1 миллиона человек.

В Турции объявили самый высокий уровень тревоги в связи с мощными подземными толчками в нескольких областях. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что все организации приступили к устранению последствий ЧП.

По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 76 человек. Травмы получили не менее 440 граждан.

Кроме того, на юге Турции в провинции Хатай произошел взрыв на газопроводе. Пламя охватило нитку трубопровода на территории населенного пункта Топбогазы. Специалисты зафиксировали по меньшей мере два очага возгорания, расстояние между которыми составляет порядка 3 километров.

Свыше 50 человек скончались после землетрясения в Турции

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