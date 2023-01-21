Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Аргентине

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В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки зафиксировали в провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Очаг залегал на глубине 586 километров, эпицентр находился в 24 километрах от города Ойо, где проживает порядка двух тысяч человек.

Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 25 километрах от города Элязыг с населением около 298 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине порядка 2 километров.

До этого на юге архипелага Тонга зафиксировали серию землетрясений магнитудой от 5,3 до 5,5. Информации о пострадавших или ущербе не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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