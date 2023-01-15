Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции

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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в воскресенье, 15 января, на востоке Турции. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился в 25 километрах на юг от города Элязыг. В нем проживают порядка 298 тысяч человек.

Специалисты уточнили, что очаг толчков залегал на глубине около 2 километров. Информация об ущербе и пострадавших не поступала.

Ранее серия землетрясений магнитудой до 5,5 произошла на юге архипелага Тонга. Тогда также обошлось без пострадавших.

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