Не менее двух человек стали жертвами землетрясения в Калифорнии

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По меньшей мере два человека погибли и около 11 пострадали в результате землетрясения в Калифорнии. Об этом со ссылкой на пресс-службу офиса шерифа округа Гумбольдт сообщает ТАСС.

По данным Геологической службы США, подземные толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы во вторник. Эпицентр находился в 21,6 километра к северо-западу от города Фортуна, где проживают порядка 12 тысяч человек.

Отмечается, что в результате землетрясения без электричества остались более 70 тысяч домов. В департаменте транспорта Калифорнии сообщили о повреждении дорог.

"Как только тряска прекратилась, мы взяли фонарики, телефоны и осмотрелись. Все было в руинах. <...> Шкаф в ванной упал и развалился", – приводит слова одного из очевидцев телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что 22 человека пострадали в результате землетрясения на западе Турции. Как уточняли местные власти, один из пострадавших получил травмы из-за того, что во время подземных толчков в панике спрыгнул с балкона.

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