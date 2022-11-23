Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции

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В районе Мраморного моря недалеко от Стамбула произошло землетрясение. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки были зафиксированы в 04:08 по московскому времени. Их магнитуда составила 6,0. Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.

В настоящее время выясняются последствия землетрясения. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. По данным местных СМИ, подземные толчки ощущались во многих районах Турции.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Соломоновых островах, расположенных в юго-западной части Тихого океана. Подземный толчок был зафиксирован в акватории Соломонова моря в 55 километрах к юго-западу от города Хониара.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Италии. Эпицентром стал участок в 32 километрах к северо-востоку от города Пезаро и 61 километре к востоку от Римини. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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