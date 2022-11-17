Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Техасе

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Подземный толчок магнитудой 5,3 зафиксирован в американском штате Техас. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр находился в 47 километрах от города Пекос. Очаг залегал на глубине 2 километров.

Как уточняется, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что в Калифорнийском заливе у побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Эпицентр находился на расстоянии 93 километров от города Санта-Росалия. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.



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