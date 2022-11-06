Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у Курил

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Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано у Курил в воскресенье, 6 ноября, сообщает сахалинский филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зарегистрированы в 15:23 (в 7:23 по московскому времени).

"Эпицентр располагался в 69 километрах южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 45 километров", – поделилась начальница сейсмостанции Южно-Сахалинска Елена Семенова.

По ее словам, жители Южно-Курильского района могли почувствовать подземные толчки силой до 3–4 баллов. Точной информации об ощутимости этих толчков пока что нет.

Ранее подземный толчок магнитудой 3,1 произошел в Кемеровской области. Уточнялось, что эпицентр находился в 8,5 километров от поселка Каз в Таштагольском районе региона. Интенсивность сотрясений в эпицентре – 3,5 балла.

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