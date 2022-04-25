Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло на Сахалине

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Землетрясение зарегистрировали на восточном побережье Сахалина, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался на побережье Охотского моря в 10 километрах от города Макарова. Очаг находился на глубине 10 километров. Специалисты собирают данные об ощутимости.

Как уточняется, в городе Макарова подземные толчки почувствовали жильцы домов от первого до пятого этажа, а из детских садов эвакуировали воспитанников и персонал.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло в Боснии и Герцеговине. Эпицентр подземных толчков находился в 42 километрах от города Мостар. Очаг залегал на глубине 5 километров. Как уточняется, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в районе Курильских островов. Эпицентр находился в 171 километре от необитаемого острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 52 километров. Уточняется, что данные об ощутимости не поступали.