Тела погибших без внешних повреждений нашли на руднике в Оренбуржье

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Тела трех работников, погибших в результате взрыва подземного рудника в Оренбургской области, обнаружили без внешних повреждений. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Гайского горно-обогатительного комбината.

Отмечается, что погибших в 08:30 (06:30 по московскому времени) обнаружили при заезде на горизонт 1 205 метра.

"Тела не имеют внешних повреждений. В настоящее время на месте работают горноспасатели", – добавили в компании.

В пресс-службе также сообщили, что эвакуация персонала комбината не потребовалась, поскольку рабочие заранее выбрались с территории рудника, закончив смену.

В свою очередь, в пресс-службе следственного управления СК РФ по Оренбургской области ТАСС заявили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Детонация взрывчатого вещества произошла на предприятии "Гайский ГОК" 23 апреля. По данным прокуратуры, ЧП случилось на глубине 1,2 километра. В шахте находился 91 человек. Из них 88 самостоятельно выбрались на поверхность.

По факту инцидента проводится проверка исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте. Надзорному ведомству предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход устранения последствий ЧП также взят на контроль.