Тела погибших без внешних повреждений нашли на руднике в Оренбуржье

09:24
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Тела трех работников, погибших в результате взрыва подземного рудника в Оренбургской области, обнаружили без внешних повреждений. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Гайского горно-обогатительного комбината.
Отмечается, что погибших в 08:30 (06:30 по московскому времени) обнаружили при заезде на горизонт 1 205 метра.
"Тела не имеют внешних повреждений. В настоящее время на месте работают горноспасатели", – добавили в компании.
В пресс-службе также сообщили, что эвакуация персонала комбината не потребовалась, поскольку рабочие заранее выбрались с территории рудника, закончив смену.
В свою очередь, в пресс-службе следственного управления СК РФ по Оренбургской области ТАСС заявили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
Детонация взрывчатого вещества произошла на предприятии "Гайский ГОК" 23 апреля. По данным прокуратуры, ЧП случилось на глубине 1,2 километра. В шахте находился 91 человек. Из них 88 самостоятельно выбрались на поверхность.
По факту инцидента проводится проверка исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте. Надзорному ведомству предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход устранения последствий ЧП также взят на контроль.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: