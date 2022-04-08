Обрушение породы произошло на шахте в Кемеровской области

09:29
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Два человека оказались за завалами из-за обрушения породы на шахте "Талдинская-Западная – 1" в Кемеровской области. В настоящий момент оба живы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах передает ТАСС.
"По предварительным данным, за завалом, образовавшимся в результате обрушения породы, находятся два человека. С ними установлена связь", – сообщил собеседник агентства.
Он рассказал, что обрушение породы произошло на сопряжении двух штекеров. В момент происшествия в шахте находились более 190 человек. Шесть из них работали на аварийном участке. Источник агентства подчеркнул, что эвакуация остальных шахтеров не требуется, поскольку угрозы для них нет.
В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области отметили, что на месте работают два отделения горноспасателей, проводятся работы по разбору завала.
Ранее из-за выброса угля и газа с обрушением породы на шахте "Осинниковская" в Кузбассе на поверхность были эвакуированы 73 человека. Горные работы были остановлены. Позже спасатели извлекли из-под завалов тело шахтера, пропавшего после происшествия.
Горные работы остановлены в шахте "Осинниковская" в Кузбассе после обрушения горной массы
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