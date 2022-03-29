Более 70 работников эвакуировали из шахты в Якутии из-за землетрясения

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе шахты "Денисовская" Нерюнгринского района Якутии.

Из-за подземных толчков произошло обрушение, были эвакуированы 72 рабочих, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Никто не пострадал.

"На эвакуацию было задействовано два отделения военизированной горно-спасательной части в составе 14 человек. Работа шахты приостановлена. <...> запланированы восстановительные работы", – говорится в сообщении.

В начале марта в результате обвала горной породы на шахте "Денисовская" травмы получили три человека. По данным следствия, причиной ЧП могло стать землетрясение.

До этого обрушение произошло в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый" в Магаданской области. Погибли два человека. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ.