Землетрясение магнитудой 3,8 произошло на Камчатке

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На Камчатке произошло землетрясение. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок зафиксировали в акватории Тихого океана возле восточного побережья Камчатки. Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км под морским дном.

В главном управлении МЧС России по региону уточнили, что жители населенных пунктов подземных толчков не ощутили. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что сильные землетрясения ожидаются в двух российских регионах в 2022 году. Он уточнил, что речь идет о Курилах и Камчатке.

