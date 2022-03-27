Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

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Подземный толчок 5,1 балла зафиксирован на севере Японии. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

По данным ведомства, эпицентр находился в префектуре Хоккайдо. Очаг залегал на глубине 60 километров

Как уточняется, информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что сильные землетрясения ожидаются в двух российских регионах в 2022 году. Он уточнил, что речь идет о Курилах и Камчатке.