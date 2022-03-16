Сейсмолог призвал россиян не поддаваться панике из-за землетрясения в Японии

16 марта, 20:25
Мощное землетрясение произошло в Японии
Землетрясение на северо-востоке Японии не угрожает россиянам. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сейсмолога, члена-корреспондента РАН Петра Шебалина.
По его словам, землетрясение не дотянет до Курильских островов или Сахалина, а также не сможет вызвать и сильное цунами.
"Такое землетрясение немного повышает вероятность еще более сильного, но такая вероятность все равно остается невысокой", – пояснил Шебалин.
Ранее на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3 балла. Эпицентр землетрясения находился возле побережья префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине примерно 60 километров под океанским дном. Из-за землетрясения в префектуре Мияги было отмечено цунами высотой один метр.
Спустя некоторое время, по данным главного метеорологического агентства Японии, на северо-востоке страны произошло повторное землетрясение магнитудой 5,6 балла. Толчки зафиксировали в 00:52 по местному времени (18:52 по московскому времени). Эпицентр находился к востоку от побережья префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 50 километров под водой.
Из-за этого в районе префектуры Фукусима с рельсов сошел скоростной экспресс, сообщает ТАСС. Кроме того, на АЭС "Фукусима-2" остановились насосы на первом и третьем реакторах. В показаниях приборов мониторинга радиации на станции изменений нет.
Специалисты разбираются в произошедшем. Премьер-министр Японии Фумио Кисида создал экстренный штаб по сбору информации.
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