Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах

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У берегов Филиппин произошло землетрясение. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, эпицентр находился в 120 км к юго-западу от города Олонгапо, где проживает более 221 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 30 километров. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что сильные землетрясения ожидаются в двух российских регионах в текущем году. Он уточнил, что речь идет о Курилах и Камчатке.