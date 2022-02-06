На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 5,2

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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в акватории Охотского моря в районе Сахалина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Уточняется, что подземные толчки ощутили жители города Охта, а также сел Восточное, Эхаби, Вал, Тунгор и Ноглики.

Оперативные группы администрации и местных пожарно-спасательных гарнизонов проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

Ранее сообщалось, что в Туве произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземный толчок зафиксировали в 266 километрах юго-восточнее республиканской столицы Кызыла. В эпицентре интенсивность составила 5,3 балла по шкале MSK-64. Он находился примерно в 6–7 километрах от границы с Монголией.

До этого землетрясение произошло на территории Елизовского района на юге Камчатки. Эпицентр сейсмического явления располагался в 123 километрах к юго-востоку от райцентра Усть-Большерецк. Сила землетрясения составила 4,6 балла. Очаг находился на глубине 144 километра.