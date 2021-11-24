Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали на юге Камчатки

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Землетрясение произошло на территории Елизовского района на юге Камчатки. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

По информации экспертов, эпицентр сейсмического явления располагался в 123 километрах к юго-востоку от райцентра Усть-Большерецк. Сила землетрясения составила 4,6 балла.

В сообщении добавляется, что очаг находился на глубине 144 километра.

В свою очередь, в региональном главке МЧС подчеркнули, что землетрясение не ощущалось в населенных пунктах.

"Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", – подтвердили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали самое глубокое землетрясение на Земле. По данным исследователей, толчки произошли на глубине 751 километра в нижней мантии планеты.

До этого считалось, что подобное невозможно, поскольку давление на таком уровне гнет и деформирует камни, а не раскалывает.