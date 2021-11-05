Землетрясение произошло в Новосибирской области

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Землетрясение случилось в Новосибирской области. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
По имеющейся информации, землетрясение было зафиксировано в 23:46 четверга по московскому времени. Сила подземных толчков составила 4,9 балла.
Эпицентр располагался на территории Краснозерского района в 257 километрах юго-западнее Новосибирска, в 6 километрах от села Конево.
Интенсивность сотрясений в эпицентре достигала 6,2 балла по шкале MSK-64, сообщается в материале.
В свою очередь, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении с магнитудой 4,6 балла. Там считают, что эпицентр располагался в 303 километрах Новосибирска в Здвинском районе.
Ранее землетрясение магнитудой 3,9 балла произошло в Каларском районе Забайкалья. Подземные толчки зафиксировали в 24 километрах от поселка Новая Чара. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
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