Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Туве

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В Туве произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок магнитудой 4,5 зафиксирован в 295 км юго-западнее Кызыла.

В ГУ МЧС России по региону отметили, что эпицентр находился в 22 км северо-восточнее села Мугур-Аксы. По оперативной информации ощущались колебания земли. Жертв и разрушений нет.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке. Эпицентр находился в 62 километрах от села Никольского Алеутского муниципального округа.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что сильные землетрясения ожидаются в двух российских регионах в текущем году. Он уточнил, что речь идет о Курилах и Камчатке.