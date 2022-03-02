02 марта, 23:50
Фото: depositphotos/vchalup2
В Сочи произошло землетрясение от 4,0 до 5,0 баллов. Об этом со ссылкой на сейсмическую станцию курорта сообщает "Интерфакс".
Уточняется, что подземные толчки зафиксировали 2 марта около 23:00 по московскому времени. По словам местных жителей, ощутимый толчок произошел в Центральном районе города и недалеко от поселка Дагомыс.
Как рассказала руководитель сочинской сейсмостанции Елена Карпович, слова которой приводит агентство, землетрясение зафиксировано в районе микрорайона Бытха. Она напомнила, что до этого землетрясение в Сочи происходило в декабре 2013 года.
Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой 5 баллов зафиксировали в Тихом океане возле Южных Курил. Эпицентр находился в 116 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан.
До этого землетрясение произошло у западного побережья Камчатки. Очаг природного явления располагался в 91 километре от села Соболево. Магнитуда составила 5,8. В некоторых районах жители ощутили толчки до трех баллов.
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