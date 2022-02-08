Землетрясение магнитудой 5,8 случилось на Камчатке

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Землетрясение случилось у западного побережья Камчатки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные регионального филиала Геофизической службы РАН.

По имеющейся информации, очаг природного явления располагался в 91-м километре от села Соболево. Магнитуда землетрясения составила 5,8.

Как утверждается на сайте регионального главка МЧС, в некоторых районах жители ощутили толчки до трех баллов.

"Оперативными группами спасателей производится осмотр социально-значимых объектов и зданий. По предварительной информации, повреждений нет", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Туве произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземный толчок зафиксировали в 266 километрах юго-восточнее республиканской столицы Кызыла. В эпицентре интенсивность составила 5,3 балла по шкале MSK-64. Он находился примерно в 6–7 километрах от границы с Монголией.

До этого землетрясение произошло на территории Елизовского района на юге Камчатки. Эпицентр сейсмического явления располагался в 123 километрах к юго-востоку от райцентра Усть-Большерецк. Сила землетрясения составила 4,6 балла. Очаг находился на глубине 144 километра.