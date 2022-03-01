Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5

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В Тихом океане возле Южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5. Об этом со ссылкой на филиал Единой Геодезической службы РАН сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что эпицентр находился в 116 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Данные о том, что сейсмическое событие ощутили в нескольких населенных пунктах, не поступали.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло у западного побережья Камчатки. Очаг природного явления располагался в 91 километре от села Соболево. Магнитуда составила 5,8. В некоторых районах жители ощутили толчки до трех баллов.

До этого землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туве. Подземный толчок зафиксировали в 266 километрах юго-восточнее республиканской столицы Кызыла. В эпицентре интенсивность составила 5,3 балла по шкале MSK-64. Он находился примерно в 6–7 километрах от границы с Монголией.