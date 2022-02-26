Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке

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На Камчатке произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 62 километрах от села Никольского Алеутского муниципального округа на глубине 17 километров.

В районе, где ощущалось землетрясение, спасатели осмотрели социально-значимые и потенциально-опасные объекты, учреждения образования. Кроме того были проверены объекты энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилые здания.

В ведомстве добавили, что жертв и повреждений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что сильные землетрясения ожидаются в двух российских регионах в текущем году. Он уточнил, что речь идет о Курилах и Камчатке.